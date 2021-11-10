В Госдуме разъяснили новый порядок регистрации безработных

В Госдуме разъяснили, как будет работать новый порядок регистрации безработных, а также граждан, которые обращаются в службы занятости для помощи в трудоустройстве, а также, какие удобства это принесет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает новый порядок регистрации безработных в России. Первые 19 регионов РФ начнут работать в новом формате в ноябре. Еще более 60 субъектов присоединятся к ним с 1 января 2022 года, а Москва - с 1 января 2023-го.

Постепенно все центры занятости страны начнут работать на базе единой цифровой платформы "Работа в России", и новшества приведут к автоматизации поиска работы и сокращению количества подаваемых документов, прокомментировал решение зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

"Потеря работы и поиск новой - это всегда огромный стресс для человека, - напомнил он. - А единая цифровая платформа "Работа в России" не только сэкономит время людей, но и позволит избежать многих бюрократических процедур при постановке на учет".

Новый порядок, по оценке депутата, облегчит гражданам поиск работы по всей территории нашей страны.

Процедуру регистрации безработных парламентарий оценил как не сложную. По его словам, гражданин, обратившийся в центр занятости населения, подает заявление вместе с резюме, которое включает в себя информацию о человеке, уровне его квалификации и стаже работы, в форме электронного документа. "Более того, благодаря цифровой платформе расширится функционал для людей, которые не претендуют на получение пособия по безработице, но ищут работу по совместительству или, например, студенты дневных отделений желающие подработать в свободное от учебы время, - заявил Шолохов. - Платформа автоматически поможет им осуществить желаемое без затраты лишнего времени".

Депутат подчеркнул, что у людей останется возможность обращения в центры занятости лично, если они считают для себя такой формат более удобным.