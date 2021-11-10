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10.11.2021 18:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

В линейке Great Wall появился King Kong

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Great Wall. Фото: Пресс-служба Great Wall.
Фото: Пресс-служба Great Wall.

Great Wall продолжил именовать свои новинки названиями животных. В линейке бренда уже есть "Большая собака" и "Синий кролик" от Haval, несколько "Кошек" или "Котов" от электрического суббренда Ora. А теперь к ним присоединится… гигантская горилла, которую прославили в культовом блокбастере 2000-х "Кинг Конг". Речь идет о пикапе Great Wall King Kong Cannon или, как принято в случае с экспортными грузовичками, King Kong Poer.

Фото: Пресс-служба Changan.
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Накануне изображение этой машины появилось в базе китайского минпрома. А значит, она уже готова встать на конвейер. Более того, китайские коллеги утверждают, что эту новинку GWM представит через пару недель на автошоу в Гуанчжоу.

Отметим, что ранее концерн уже показывал изображения этого пикапа, и тогда многие заметили, что стилистику передней части и конкретно оптику этот автомобиль позаимствовал у внедорожника Tank 500. От обычного Poer, который, напомним, представлен в РФ, машина отличается и сбоку - мощными дугообразными выштамповками на кузове и боковыми зеркалами на толстых ножках. Ну и фирменный "шильдик" в виде перевернутой капли теперь разместили не только спереди, но и сзади. Он, кстати, функциональный - внутри скрываются глазки камер.

Интерьер пока не представлен, а что касается технической части, то даже странно, что у King Kong будет лишь прежний 2-литровый турбодизельный мотор на 166 л.с., а никакого "монструозного" агрегата ему не положено. Хотя у Great Wall есть, например, и 3-литровый мотор на 500 л.с. Добавим, что длина, ширина и высота грузовичка составляют 5635 x 1880 x 1815 мм соответственно, колесная база - 3410 мм. У него пятиместная двойная кабина и грузовой отсек с размерами 1820 x 1500 x 495 мм.

Обычный Great Wall Poer стоит в России от 2 449 000 до 2 599 000 рублей в зависимости от комплектации. Перспективы "Кинг Конга" на нашем рынке пока непонятны.

Фото: Пресс-служба Great Wall.
#Haval