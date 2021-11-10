В Минздраве уточнили перспективы уголовного наказания для врачей-антипрививочников

В министерстве уточнили, что речи о введении каких-либо новых мер не идет.

"Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья Министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан, - пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. - При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами".