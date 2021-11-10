В НАСА обеспокоены, что Китай может первым высадить человека на Луну

Власти США обеспокоены успехами космической программы Китая и намерены приложить все усилия, чтобы первыми высадить своих астронавтов на Луну. Об этом заявил руководитель НАСА Билл Нельсон.

По его словам, космическая программа КНР становится "все более способной к высадке" человека на Луну, причем, значительно раньше, чем изначально ожидалось, пишет ТАСС. Нельсон пообещал действовать "настолько напористо, насколько возможно с учетом безопасности и технических возможностей", чтобы обойти китайских коллег.

Космическую программу КНР глава НАСА назвал интенсивной и хорошей. "Это произошло в последние несколько лет, мы видели, что они добились ряда достижений", - отметил он, добавив, что США хотят первыми вернуться на Луну после более чем полувека.

Ранее Нельсон сообщил об изменениях в графике программы возвращения американцев на Луну. Первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года, а высадка человека на Луну - будет возможна не раньше 2025 года. Задержка вызвана в том числе попыткой компании Blue Origin оспорить присуждение НАСА контракта на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX.