В октябре подорожали 35 марок автомобилей

В октябре цены на автомобили продолжили свой рост. Подорожали сразу 35 марок. Машины премиальных брендов выросли в цене в среднем на 1,5%, автомобили массового потребления прибавил и 1,4% по сравнению с сентябрем, сообщают аналитики портала Авто.ру изучили рекомендованные производителями розничные цены на автомобили.

Наиболее заметно поднялись цены на Changan, которые сейчас пользуются популярностью у россиян. Они прибавили 3,9%. Чуть меньше подорожали Audi (на 3%) и Izusu (плюс 2,9%). Ростом цен отметились также популярные в России Skoda (плюс 2,5%), BMW и Toyota (плюс 2,4% каждый).

Второй месяц подряд дорожают модели Lada: в октябре они прибавили ещё 1,6%. С начала года тольяттинский производитель поднял цены на свою продукцию уже в шестой раз.

Среди других наиболее популярных в России брендов подросли цены на УАЗы (плюс 1,7%), Mazda, Mitsubishi и Renault (по 1,5%), Lexus (плюс 1,3%).

Что касается моделей, то максимальный скачок цен зафиксирован за двумя премиальными: кроссовером Genesis GV80 и BMW 8 серии: они прибавили 5,1 и 5% соответственно. В рублёвом эквиваленте "кореец" подорожал на 150-400 тысяч рублей, "немец" - на 440 тысяч рублей.

В то же время сильнее всего подорожал только BMW 7 серии - на 490 тысяч рублей. В целом немецкий концерн пересмотрел цены на весь модельный ряд. Это второе массовое подорожание для бренда в этом году.

Среди автомобилей непремиальных марок сильнее всего прибавили в цене некоторые версии Volkswagen Touareg (плюс 347 тыс. рублей или 6,7%), а среди наиболее продаваемых - Toyota Camry (плюс 106 тыс. рублей или 3,7%).

С начала года цены на новые автомобили выросли в среднем на 10,1%. Больше всего за 10 месяцев подорожали DongFeng (плюс 17,6%), Jeep и Genesis (плюс 16,2% каждый). Премиум-сегмент прибавил в цене 11%. Машины массового производства стали дороже на 8,9%.

Из моделей сильнее всех с января подорожали Genesis GV80 (плюс 21,1%), Audi Q8 (плюс 21%), JAC J7 (плюс 20%), Jeep Wrangler (плюс 19,5%) и Audi A6 (плюс 18,8%).

Что касается самых массовых моделей, резкий скачок цен зафиксирован за Lexus RX (плюс 15,2%), Skoda Octavia (плюс 13,1%), Toyota Land Cruiser Prado (плюс 12,5%), Lada Granta (плюс 12,2%) и Nissan Qashqai (плюс 11,8%).

- Пока предпосылок, что рост цен на новые автомобили прекратится, нет, - говорит руководитель группы исследований и клиентской аналитики портала Алексей Муханов. - Более того, впервые с февраля за прошлый месяц среднее подорожание снова превысило 1%. Вероятнее всего, тенденция сохранится и на протяжении следующего года, пока не улучшится ситуация с производством чипов. В преддверии нового года значимых скидок россиянам ожидать не стоит. Если спрос снизится, то у покупателей, вероятно, появится возможность приобрести автомобиль с минимальной наценкой.

Впрочем, не все обновленные ценники показали рост. Некоторые автомобили в разных исполнениях немного подешевели. Например, стоимость Mercedes-AMG GLE Coupe 53 4MATIC+ снизилась на 40 тыс. рублей, а E-класс E 200 4MATIC Intelligent drive - на 93 тыс. рублей. Больше всех скинул Porsche Macan S - 190 тыс. рублей.