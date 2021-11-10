Верховный суд поддержал граждан, требующих ремонта дорог

Новости

Умерла актриса Амалия Агилар 10:20
Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел 09:57
В Кузбассе взяли под стражу фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" 09:54
В Карачаевске при задержании преступника погиб лейтенант полиции 09:36
В Москве полицейские потушили пожар в квартире и спасли трех детей 09:19
ВДВ России получат специальный вертолет с боевым багги 09:16
Пограничники Беларуси нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев 09:13
В Подольске пытались сбыть почти 20 килограммов наркотиков 08:53
Врач рассказал, когда следует ревакцинироваться ВИЧ-больным 08:38
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 07:25
Bloomberg: Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов 06:41
Врач Никишенков: Ситуация с COVID-19 в России улучшится только весной 06:40
В США первая девушка окончила элитные курсы снайперов 06:20
Браслеты королевы Марии-Антуанетты проданы на аукционе за 7 млн евро 05:53
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы 05:20
Боновые ограждения установят вокруг севшего на мель судна в Приморье 05:16
Правительство Японии ушло в отставку из-за выборов в парламент 04:57
В НАСА опасаются, что Китай может опередить их в высадке человека на Луну 04:51
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели 04:21
Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19 03:31
Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов 03:15
В Белом доме не стали комментировать возможный запрет на экспорт нефти 02:32
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 01:55
ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19 01:50
Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел 01:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 09:29
Рубрика: Власть

Верховный суд поддержал граждан, требующих ремонта дорог

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 255(8606)
Граждане начали через суд решать одну из самых известных проблем страны. Дорожную. Судебными исками они буквально наставляют чиновников на путь истинный, то есть заставляют приводить дороги в порядок.
Чиновники говорят, что на ремонт дорог нет денег. Но когда дело доходит до суда - деньги находятся. Фото: РИА Новости Чиновники говорят, что на ремонт дорог нет денег. Но когда дело доходит до суда - деньги находятся. Фото: РИА Новости
Чиновники говорят, что на ремонт дорог нет денег. Но когда дело доходит до суда - деньги находятся. Фото: РИА Новости

Верховный суд России поддержал благородные порывы простых людей. В своем решении он особо указал, что чиновники обязаны следить за состоянием дорог.

Фото: GettyImages
Верховный суд разъяснил права арендаторов жилья

До Верховного суда страны дошел один из жителей Светлогорска Калининградской области. Мимо его дома проходит грунтовая дорога. Длиной всего 965 метров, но это темные и разбитые метры, ходить и ездить по которым небезопасно.

Местные жители давно требуют провести капитальный ремонт дороги, обустроить тротуары, а также организовать электрическое освещение. Хотя в суд пошел только один человек, нет сомнения, что за его спиной стоят все соседи. Истец потребовал признать бездействие чиновников незаконным и обязать их включить дорогу в местную программу ремонта дорог. Первый суд с требованиями гражданина согласился. Но чиновники обжаловали решения, и следующие суды их поддержали. Так гражданин дошел до Верховного суда.

Столоначальники часто отвечают в ответ на претензии граждан: мол, нет денег. Но когда спор доходит до прокуратуры или до суда, чаще всего они находятся.

Так и в данном случае: люди не ждали, что чиновники возьмут в руки лопаты и придут латать дыры. От начальников требовали начать делать хоть что-то: включить дорогу в план, думать, как привести грунтовку в порядок. И было бы хорошо, чтобы людям не приходилось доходить до высших судебных инстанций, чтобы добиться внимания к своей улице.

Люди призывали начальников начать с дорогой хоть что-то делать...

Верховый суд подтвердил: на местную администрацию "законодатель возложил обязанность осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая ремонт и их содержание". С учетом этого замечания иск гражданина отправлен для рассмотрения в местный суд. Значит, нельзя складывать жалобы на колдобины в долгий ящик. Еще весной этого года Верховный суд в своем обзоре судебной практики сделал важные разъяснения, как рассматривать иски граждан о признании незаконным бездействия чиновников, выразившегося в ненадлежащем содержании автомобильной дороги местного значения. Теперь данные правовые позиции реализуются на практике по всей стране.

Например, Пятый кассационный суд общей юрисдикции недавно специально указал, что дорога должна соответствовать требованиям. В данном случае, как рассказывают в суде, предметом судебного спора стало состояние дороги по улице Станционной в городе Ипатове Ставропольского края.

Один из местных жителей пожаловался, что конкретная дорога не соответствует ГОСТу.

"Пунктом 5.3.1 ГОСТ предусмотрено, что обочины и разделительные полосы не должны иметь дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения. А в пункте 5.3.2 прописано, что возвышение обочины и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается на всех категориях дорог и группах улиц", - напоминает кассационный суд.

Фото: Скриншот с youtube.com
Посмотрите на "дорогу глупости". Здесь постоянно застревают автомобили

Данные пункты на дороге были нарушены. Суды это подтвердили. Кассационный суд согласился с тем, что истец прав. Интересно, что дело с дорогой, судя по всему, сдвинулось с мертвой точки, но суд чиновники все равно проиграли.

"То, что административный ответчик заключил контракты на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог муниципального образования, не свидетельствует об отсутствии бездействия, поскольку на момент обращения в суд, а также принятия судебных актов дефекты автодороги устранены не были", - подчеркнул кассационный суд.

Иными словами, проблема должна была решиться до обращения в суд. Раз гражданину пришлось призывать чиновников к барьеру, они уже не правы. Они бездействовали, когда от них требовалось действие.

Власть Работа власти Судебная система Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Пограничники Беларуси нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства