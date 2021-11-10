Верховный суд поддержал граждан, требующих ремонта дорог

Граждане начали через суд решать одну из самых известных проблем страны. Дорожную. Судебными исками они буквально наставляют чиновников на путь истинный, то есть заставляют приводить дороги в порядок.

Чиновники говорят, что на ремонт дорог нет денег. Но когда дело доходит до суда - деньги находятся. Фото: РИА Новости

Верховный суд России поддержал благородные порывы простых людей. В своем решении он особо указал, что чиновники обязаны следить за состоянием дорог.

До Верховного суда страны дошел один из жителей Светлогорска Калининградской области. Мимо его дома проходит грунтовая дорога. Длиной всего 965 метров, но это темные и разбитые метры, ходить и ездить по которым небезопасно.

Местные жители давно требуют провести капитальный ремонт дороги, обустроить тротуары, а также организовать электрическое освещение. Хотя в суд пошел только один человек, нет сомнения, что за его спиной стоят все соседи. Истец потребовал признать бездействие чиновников незаконным и обязать их включить дорогу в местную программу ремонта дорог. Первый суд с требованиями гражданина согласился. Но чиновники обжаловали решения, и следующие суды их поддержали. Так гражданин дошел до Верховного суда.

Столоначальники часто отвечают в ответ на претензии граждан: мол, нет денег. Но когда спор доходит до прокуратуры или до суда, чаще всего они находятся.

Так и в данном случае: люди не ждали, что чиновники возьмут в руки лопаты и придут латать дыры. От начальников требовали начать делать хоть что-то: включить дорогу в план, думать, как привести грунтовку в порядок. И было бы хорошо, чтобы людям не приходилось доходить до высших судебных инстанций, чтобы добиться внимания к своей улице.

Люди призывали начальников начать с дорогой хоть что-то делать...

Верховый суд подтвердил: на местную администрацию "законодатель возложил обязанность осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая ремонт и их содержание". С учетом этого замечания иск гражданина отправлен для рассмотрения в местный суд. Значит, нельзя складывать жалобы на колдобины в долгий ящик. Еще весной этого года Верховный суд в своем обзоре судебной практики сделал важные разъяснения, как рассматривать иски граждан о признании незаконным бездействия чиновников, выразившегося в ненадлежащем содержании автомобильной дороги местного значения. Теперь данные правовые позиции реализуются на практике по всей стране.

Например, Пятый кассационный суд общей юрисдикции недавно специально указал, что дорога должна соответствовать требованиям. В данном случае, как рассказывают в суде, предметом судебного спора стало состояние дороги по улице Станционной в городе Ипатове Ставропольского края.

Один из местных жителей пожаловался, что конкретная дорога не соответствует ГОСТу.

"Пунктом 5.3.1 ГОСТ предусмотрено, что обочины и разделительные полосы не должны иметь дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения. А в пункте 5.3.2 прописано, что возвышение обочины и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается на всех категориях дорог и группах улиц", - напоминает кассационный суд.

Данные пункты на дороге были нарушены. Суды это подтвердили. Кассационный суд согласился с тем, что истец прав. Интересно, что дело с дорогой, судя по всему, сдвинулось с мертвой точки, но суд чиновники все равно проиграли.

"То, что административный ответчик заключил контракты на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог муниципального образования, не свидетельствует об отсутствии бездействия, поскольку на момент обращения в суд, а также принятия судебных актов дефекты автодороги устранены не были", - подчеркнул кассационный суд.

Иными словами, проблема должна была решиться до обращения в суд. Раз гражданину пришлось призывать чиновников к барьеру, они уже не правы. Они бездействовали, когда от них требовалось действие.