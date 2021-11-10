Видео: автомобиль с пассажирами упал с разводного моста

Внезапный подъем разводного моста привел к падению с него легкового автомобиля. Находившиеся в салоне люди - супружеская пара и годовалый ребенок - отделались легкими травмами.

Инцидент произошел в бельгийском городе Левен в центре страны. При приближении двигавшегося по реке Диль туристического судна мост начал подниматься без каких-либо предупредительных сигналов. В этот момент на нем был лишь один автомобиль и он, к счастью, не успел приблизиться к краю пролета.

Продержавшись какое-то время в зыбком равновесии, машина все-таки покатилась вниз и рухнула на дорогу, постояла пару секунд перпендикулярно, а потом перевернулась. Никто из прохожих при этом не пострадал, а бывшая в машине семья получила всю необходимую помощь в местной больнице.

Сейчас власти устанавливают причины, по которым движение по мосту не было заблаговременно прекращено.