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10.11.2021 08:11
Рубрика: Видео

Видео: автомобиль с пассажирами упал с разводного моста

Текст: Вадим Давыденко

Внезапный подъем разводного моста привел к падению с него легкового автомобиля. Находившиеся в салоне люди - супружеская пара и годовалый ребенок - отделались легкими травмами.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Инцидент произошел в бельгийском городе Левен в центре страны. При приближении двигавшегося по реке Диль туристического судна мост начал подниматься без каких-либо предупредительных сигналов. В этот момент на нем был лишь один автомобиль и он, к счастью, не успел приблизиться к краю пролета.

Продержавшись какое-то время в зыбком равновесии, машина все-таки покатилась вниз и рухнула на дорогу, постояла пару секунд перпендикулярно, а потом перевернулась. Никто из прохожих при этом не пострадал, а бывшая в машине семья получила всю необходимую помощь в местной больнице.

Сейчас власти устанавливают причины, по которым движение по мосту не было заблаговременно прекращено.

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