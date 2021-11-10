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10.11.2021 10:05
Рубрика: Легковые авто

Видео: безумный дрифт конной повозки

Текст: Григорий Гомельчук

Один из пользователей соцсети Reddit опубликовал ролик с видеорегистратора, запечатлевший безумный дрифт конной повозки амишей на ночной дороге.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Автор сообщает, что дело происходило неподалеку от городка Куорривилл в штате Пенсильвания. Он ехал на машине со скоростью около 60 км/ч, спускаясь под горку, когда неожиданно с примыкающей дороги выскочила повозка амишей.

Чудом вписавшись в поворот, в заносе она высекла искры из дорожного полотна и умчалась вдаль. Чуть позже автору удалось поговорить с кучером экипажа. Тот рассказал, что готовил свой транспорт к свадьбе и, когда запрягал лошадь, случайно хлестнул ее ремнем. Испуганное животное сорвалось с места, и остановить его удалось не сразу.

Амиши - это христианское религиозное движение, отрицающее современные технологии и удобства. Члены общины носят аскетичную одежду старинного образца и не пользуются автомобилями. В США проживает около 350 тысяч амишей.