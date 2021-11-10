Новости

Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19 03:31
Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов 03:15
В Белом доме не стали отвечать на вопрос о запрете на вывоз нефти из США 02:32
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 01:55
ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19 01:50
Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел 01:19
НАСА перенесло высадку человека на Луну на 2025 год 00:46
РФ попросила генсека ООН начать арбитраж с США по выдаче виз дипломатам 00:23
Жителей столичного региона ожидает самый холодный день недели 00:18
Макрон объявил меры по борьбе с пятой волной коронавируса 00:00
В русле Оки на М-12 завершаются инженерно-геологические изыскания 09.11.2021
"Росатом" продаст урановые американские рудники за 130 млн долларов 09.11.2021
Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 09.11.2021
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 09.11.2021
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 09.11.2021
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 09.11.2021
Оверчук: Россия будет надежным поставщиком энергоресурсов 09.11.2021
МИД РФ ждет от США конкретных шагов в борьбе с изменением климата 09.11.2021
Россияне тратят на чтение соцсетей ежедневно по 58 минут 09.11.2021
Небензя: Угроза санкций против Беларуси абсурдна 09.11.2021
Другой Достоевский получит голос в проекте "Достоевский не писатель!" 09.11.2021
В московском метро произошел сбой 09.11.2021
Макей: Польша стягивает к границе боевую военную технику 09.11.2021
Появилось промо сериала-вестерна "Y:1883" 09.11.2021
Число заявок на бесплатное подключение к газу достигло 470 тысяч 09.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 03:31
Рубрика: В мире

Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19

Правительство расположенного на границе с Россией китайского города Хэйхэ объявило о награде за информацию об источнике вспышки COVID-19. Об этом во вторник сообщил китайский информационный портал "Чжунхуаван".

Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов

"За предоставление ценных сведений, которые позволят успешно установить источник, полагается вознаграждение 100 тысяч юаней", - цитирует ТАСС сообщение портала. Речь идет о недавней вспышке коронавируса: 27 октября власти сообщили о первом заболевшем, однако за две недели число инфицированных превысило 250 человек.

Власти просят жителей сообщать любые сведения, касающиеся контрабанды животных, незаконной охоты, трансграничной рыбалки. За намеренное сокрытие информации предусмотрено наказание.

Ранее сообщалось, что в пяти провинциях Китая проведут эксперимент - от коронавируса SARS-CoV-2 начнут прививать детей в возрасте от 3 до 11 лет. Местных жителей уже предупредили о предстоящей вакцинации несовершеннолетних. Отказаться родители не смогут, сообщает Associated Press.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19
Захарова: Запад запустил кампанию против РФ по обвинению в миграционном кризисе
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой
Клишас: Проект закона о системе публичной власти в регионах доработают
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов