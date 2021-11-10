Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19

Правительство расположенного на границе с Россией китайского города Хэйхэ объявило о награде за информацию об источнике вспышки COVID-19. Об этом во вторник сообщил китайский информационный портал "Чжунхуаван".

"За предоставление ценных сведений, которые позволят успешно установить источник, полагается вознаграждение 100 тысяч юаней", - цитирует ТАСС сообщение портала. Речь идет о недавней вспышке коронавируса: 27 октября власти сообщили о первом заболевшем, однако за две недели число инфицированных превысило 250 человек.

Власти просят жителей сообщать любые сведения, касающиеся контрабанды животных, незаконной охоты, трансграничной рыбалки. За намеренное сокрытие информации предусмотрено наказание.

Ранее сообщалось, что в пяти провинциях Китая проведут эксперимент - от коронавируса SARS-CoV-2 начнут прививать детей в возрасте от 3 до 11 лет. Местных жителей уже предупредили о предстоящей вакцинации несовершеннолетних. Отказаться родители не смогут, сообщает Associated Press.