ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори

В прошлом году более 22 миллионов детей пропустили первую дозу вакцины против кори, что на 3 миллиона больше, чем в 2019 году. Это самый большой прирост показателя за последние 20 лет, который создает предпосылки для будущих вспышек заболевания. Причина тому - пандемия коронавируса.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). По оценкам экспертов организаций, эпиднадзор за корью ухудшился, и число образцов, отправленных на лабораторные исследования на предмет кори, оказалось самым низким за десятилетие.

Зарегистрированных случаев кори в 2020 году стало меньше на 80%. При этом, по данным ВОЗ, крупные вспышки кори все равно зарегистрированы в 26 странах. Специалисты называют это "затишьем перед бурей", так как риск новых вспышек лишь увеличивается. Они призывают прививаться от коронавируса, но и не забывать о других болезнях, требующих иммунизации, иначе "мы рискуем сменить одну смертельную болезнь на другую".

Национальный календарь профилактических прививок в России предполагает вакцинацию детей от кори в год, ревакцинацию в 6 лет, а также возможность для взрослых вплоть до 55 лет пройти впервые или повторно вакцинацию против кори.

В конце мая Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заболевания корью в течение года, в то время как до июля 2020 года было зарегистрировано 1212 случаев, что втрое меньше, чем в 2019 году. Заболевшие в абсолютном большинстве не были привиты.