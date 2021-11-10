ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что вакцины придется обновлять каждый год.

Перед учеными поставлена задача свести на нет угрозу будущих вариантов SARS-CoV-2. Работа в этом направлении уже ведется. В случае необходимости вакцины должны быть быстро одобрены регулирующими органами.

В качестве примера Сваминатан привела другое заболевание - грипп. "Каждый год у нас новая вакцина от гриппа - в зависимости от циркулирующего штамма", - пояснила она. - Что-то подобное может потребоваться и для COVID-19. Нам нужно быть готовыми" (цитата по ТАСС).

Представительница всемирной организации добавила, что существующие вакцины "являются действенными" в отношении циркулирующих штаммов коронавируса.

Ранее сообщалось, что штамм "дельта" может ускользать от нейтрализующих антител и вызывать более тяжелое заболевание. "Он обладает свойствами ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания", -заявил инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.