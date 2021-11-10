Врач Никишенков: Ситуация с COVID-19 в России улучшится только весной

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может продлиться до конца зимы. Об этом заявил работающий в красной зоне пульмонолог Алексей Никишенков. Он сравнил ситуацию с COVID-19 в прошлом году и в этом. "Как раз на зимний период приходился подъем заболеваемости. Где-то с ноября по январь. Исходя из этого, есть шанс, что в этот раз мы увидим то же самое", - цитирует врача ТАСС.

Специалист отметил, что люди, имеющие различные хронические заболевания, находятся в группе риска. Именно они часто попадают в больницу с тяжелой формой COVID-19. "Нужно постараться сейчас привести эти заболевания в более компенсированное состояние во взаимодействии с врачами", - подчеркнул Никишенков.

Тем временем иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато в течение семи дней. "Через 2-3 недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости", - поделился своим прогнозом врач.