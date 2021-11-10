Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели

Заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато примерно в течение семи дней, а через 2-3 недели начнет снижаться. Об этом ТАСС рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Сейчас в течение недели мы ждем превращения пика заболеваемости в плато", - отметил специалист. По его словам, там, где были введены ограничительные меры, люди будут болеть меньше, снизится число летальных исходов. Дальше накопится коллективный иммунитет к штамму "дельта", в том числе за счет переболевших в скрытой форме. "Через 2-3 недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости", - рассказал Жемчугов.

Он добавил, что дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент граждан уже имеет иммунитет к штамму "дельта".

Жемчугов предположил, что со временем SARS-CoV-2 может исчезнуть из жизни людей, как это произошло с его предшественниками - возбудителями атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. А для этого нужно, чтобы большая часть населения вакцинировалась, не возникали новые мутации вируса, а вакцины действовали как минимум на нынешнем уровне.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что вакцины придется обновлять каждый год. В качестве примера она привела другое заболевание - грипп. "Каждый год у нас новая вакцина от гриппа - в зависимости от циркулирующего штамма", - пояснила она. - Что-то подобное может потребоваться и для COVID-19. Нам нужно быть готовыми", отметила представитель ВОЗ.