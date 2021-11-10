Врач рассказал, когда следует ревакцинироваться ВИЧ-больным

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус рассказал, когда следует ревакцинироваться больным с ВИЧ. По его словам, повторную прививку от коронавируса таким людям следует делать через три месяца после основной, сообщает "Интерфакс".

Как пояснил врач, дело в слабом иммунном ответе у ВИЧ-больных. "Это люди, которые в первую очередь нуждаются в вакцинации", - отметил Мазус.

По словам эксперта, число людей, которые проходят тест на ВИЧ, из-за пандемии снизилось во всем мире. Однако у российской системы лечения есть большой запас.

"Плановая помощь больным с ВИЧ-инфекцией, что важно, оказывается в полном объеме практически на всей территории нашей страны", - подчеркнул врач.

Ранее российские разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ.