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10.11.2021 08:38
Рубрика: Общество

Врач рассказал, когда следует ревакцинироваться ВИЧ-больным

Текст: Алексей Рыбин

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус рассказал, когда следует ревакцинироваться больным с ВИЧ. По его словам, повторную прививку от коронавируса таким людям следует делать через три месяца после основной, сообщает "Интерфакс".

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Как пояснил врач, дело в слабом иммунном ответе у ВИЧ-больных. "Это люди, которые в первую очередь нуждаются в вакцинации", - отметил Мазус.

По словам эксперта, число людей, которые проходят тест на ВИЧ, из-за пандемии снизилось во всем мире. Однако у российской системы лечения есть большой запас.

"Плановая помощь больным с ВИЧ-инфекцией, что важно, оказывается в полном объеме практически на всей территории нашей страны", - подчеркнул врач.

Ранее российские разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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