Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска

Москва считает недопустимым использовать миграционные проблемы как предлог для введения новых санкций против Беларуси или других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, конечно, считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Беларуси, в отношении других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза", - сказала дипломат.

Она также отметила, что миграционный кризис вызван военными вторжениями Запада на Ближнем Востоке, и перекладывать ответственность за него на Беларусь нельзя.

"Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Беларуси, ее народу всестороннюю поддержку", - заключила Захарова.