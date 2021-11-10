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10.11.2021 17:20
Рубрика: Власть

Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска

Текст: Диана Ковалева

Москва считает недопустимым использовать миграционные проблемы как предлог для введения новых санкций против Беларуси или других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы, конечно, считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Беларуси, в отношении других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза", - сказала дипломат.

Она также отметила, что миграционный кризис вызван военными вторжениями Запада на Ближнем Востоке, и перекладывать ответственность за него на Беларусь нельзя.

"Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Беларуси, ее народу всестороннюю поддержку", - заключила Захарова.

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