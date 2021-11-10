Захарова: Обвинения Польши по миграционному кризису переходят границы

Обвинения Варшавы и президента Польши Анджея Дуды по поводу миграционного кризиса переходят всякие границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла, - цитирует слова Захаровой ТАСС.

"Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать", - заявила она в эфире Соловьев Live.

Ранее Мария Захарова уже отмечала, что Запад запустил кампанию против РФ по обвинению в миграционном кризисе. "Смысл один - это уход от реальности и нежелание видеть, в чем суть проблемы. Попытка бесконечная найти виновных, обвиняя всех, только не себя", - отметила, в частности, она.