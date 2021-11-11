Распоряжение губернатора Амурской области от 10 ноября 2021 года № 232-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 25.10.2021 № 221-р) следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий, мероприятий, организуемых государственными и муниципальными органами, с очным присутствием граждан при условии наличия у лиц, посещающих данные мероприятия, сертификата (справки (для лиц, которые проходят военную службу) о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о получении однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляемого на бумажном носителе либо в форме QR-кода, полученного на Едином портале государственных и муниципальных услуг, либо справки (QR-кода), подтверждающей отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ПЦР-исследование), полученной не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, либо справки, сертификата (QR-кода), подтверждающих перенесение заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более шести месяцев назад (далее соответственно - сертификат (QR-код) о вакцинации, справка (QR-код) об отсутствии заболевания, справка (QR-код) о перенесении заболевания).";

2) в пункте 42:

а) подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 15.11.2021 - парикмахерских и салонов красоты по уходу за волосами, кожей лица и тела, ногтями, оказывающих косметические услуги (в том числе СПА, татуаж, массаж), массажных салонов, соляриев;

с 01.12.2021 - кредитных организаций, микрофинансовых организаций;";

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) на территориях городов Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск Амурской области, Благовещенского района Амурской области следующих организаций и объектов:

с 01.11.2021 - организаций общественного питания;

с 15.11.2021 - музеев, организаций физической культуры и спорта (фитнес-и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, филармоний, библиотек, ТЦ";

3) дополнить пунктом 45 следующего содержания:

"45. С 01.12.2021 руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением общеобразовательных организаций), расположенных на территории Амурской области:

1) реализовывать образовательные программы для обучающихся старше 18 лет, не имеющих сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания, исключительно в форме самостоятельной работы указанных обучающихся и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных программ;

2) при проведении занятий (мероприятий) с обучающимися старше 18 лет с их очным присутствием осуществлять контроль за наличием у данных обучающихся сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания.";

4) приложение № 4 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

В.А.Орлов







