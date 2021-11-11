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11.11.2021 12:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ кошмарит магазины автозапчастей за использование товарных знаков

Текст: Константин Руссов

"Республиканская Телевизионная Сеть" (Республика Хакасия) выпустила репортаж о проверке АвтоВАЗом магазинов автозапчастей на "китайском" рынке г. Абакан. Представители компании выявляли факты незаконного использования товарных знаков, принадлежащих АвтоВАЗу. Пока те, кто был уличён в нарушении авторского права, отделались предупреждением.

Фото: Istock
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"Оказывается, местные торговцы запчастей незаконно используют в названиях магазинов запатентованные российским автогигантом слова и логотипы, - говорится в репортаже. - Невероятно, но употребляемые в анекдотах вместо нецензурной брани и ставшие паразитами слова "ВАЗ", "Лада", "Нива", "Калина", "Приора" и столь привычная глазу "Ладья", плывущая в овале по матушке-Волге, - все это интеллектуальная собственность тольяттинского завода".

Представитель АвтоВАЗа Александр Чернуха объяснил, в чём дело: "АвтоВАЗ зарегистрировал товарные знаки, заплатил за них определенные деньги. Это (зарегистрированные товарные знаки - прим. "РГ") является собственностью АвтоВАЗа, и при незаконном использовании - штраф, при повторном - уголовная ответственность наступает".

Пока те магазины, которые не успели закрыться перед визитом ревизоров от АвтоВАЗа, получили письменные предупреждения и предписания удалить с вывесок товарные знаки, принадлежащие АвтоВАЗу. Их могут использовать только магазины, входящие в официальную сеть дистрибьюции компании.

Ревизорам сложно повлиять на ситуацию с незаконным использованием товарных знаков, так как всего в штате надзорного органа АвтоВАЗа пять человек на всю страну.

#Lada