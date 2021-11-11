Байден сообщил о слишком высоких ценах на потребительские товары в США

Безработных в США стало меньше, но цены на потребительские товары остаются очень высокими. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, комментируя доклад министерства труда.

"Мы все еще сталкиваемся с проблемами, мы должны их решать", - цитирует политика ТАСС. В то же время, по словам хозяина Белого дома, в США наблюдаются "самые высокие за десятилетия темпы роста экономики и наиболее быстрое сокращение уровня безработицы с 1950 года".

Ранее сообщалось, что потребительские цены в Соединенных Штатах за год выросли на 6,2 процента. Эксперты не ожидали такой взрывной инфляции.

Байден, в свою очередь, заявил, что снижение цен, в том числе на энергоресурсы, является одним из приоритетов его политики.