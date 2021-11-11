Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
18:09 11.11.2021

Банки удерживают на минимуме ставки по льготной ипотеке

Ставки по льготным ипотечным программам в российских банках остаются на минимальных уровнях и даже снижаются, несмотря на рост ставок в рыночном сегменте ипотеки, сообщает Аналитический центр ДОМ.РФ.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С 22 октября, когда ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5%, средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке незначительно повысились - в пределах 0,1 п.п. При этом ставки по госпрограммам остались на минимальных значениях, а в некоторых случаях понизились. Так, по "Льготной" и "Семейной ипотеке" они уменьшились на 0,02 п.п. - до 5,97% и 4,97% соответственно. По "Дальневосточной ипотеке" средневзвешенная ставка остается на беспрецедентно низком уровне - 0,13%, отмечают в ДОМ.РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Центробанк назвал регионы с самой дешевой ипотекой

Особенным спросом пользуется "Семейная ипотека", и банки конкурируют друг с другом за возможность выдать такие кредиты, отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "В условиях ужесточения денежно-кредитной политики нужны системные, долгосрочные меры для расширения объемов строительства и повышения доступности жилья. Речь идет как о перенастройке существующих госпрограмм, так и о развитии таких форматов, как цивилизованная аренда жилья", - считает он.

За неделю с 28 октября по 4 ноября по "Семейной ипотеке" было выдано 3,6 тысячи кредитов, это в полтора раза больше, чем на предыдущей неделе. Уже третий месяц подряд кредитование по программе устойчиво превышает 10 тысяч кредитов, в ноябре при сохранении текущей динамики можно ожидать выхода на прогнозируемый уровень в 12 тысяч кредитов в месяц, сообщает ДОМ.РФ.

Сейчас читают

Недвижимость
10.11.2021

Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры

Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры

Из-за роста себестоимости строительства обманутые дольщики в будущем чаще будут получать денежные компенсации, а не ключи от квартир. Также поставлена задача разобраться с проблемами обманутых дольщиков до конца 2023 года

ЖКХ
10.11.2021

Минстрой прояснил ситуацию с капремонтом таунхаусов

Минстрой прояснил ситуацию с капремонтом таунхаусов

Принятие закона о таунхаусах не изменит ситуацию с капитальным ремонтом таких домов, пояснили в Минстрое. Блокированные дома и ранее не включались в систему капремонта, отметили в ведомстве

Жилая недвижимость
07.11.2021

Как быть, если вам начислили налог по ошибке

Как быть, если вам начислили налог по ошибке

Россияне получают уведомления о налогах. Оплатить их следует до 1 декабря 2021 года. Но как быть, если налог начислен на чужую землю, дом или квартиру? Подобные ситуации - не редкость. Как этого избежать - читайте в "РГ"