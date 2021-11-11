Банки удерживают на минимуме ставки по льготной ипотеке

С 22 октября, когда ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5%, средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке незначительно повысились - в пределах 0,1 п.п. При этом ставки по госпрограммам остались на минимальных значениях, а в некоторых случаях понизились. Так, по "Льготной" и "Семейной ипотеке" они уменьшились на 0,02 п.п. - до 5,97% и 4,97% соответственно. По "Дальневосточной ипотеке" средневзвешенная ставка остается на беспрецедентно низком уровне - 0,13%, отмечают в ДОМ.РФ.

Особенным спросом пользуется "Семейная ипотека", и банки конкурируют друг с другом за возможность выдать такие кредиты, отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "В условиях ужесточения денежно-кредитной политики нужны системные, долгосрочные меры для расширения объемов строительства и повышения доступности жилья. Речь идет как о перенастройке существующих госпрограмм, так и о развитии таких форматов, как цивилизованная аренда жилья", - считает он.

За неделю с 28 октября по 4 ноября по "Семейной ипотеке" было выдано 3,6 тысячи кредитов, это в полтора раза больше, чем на предыдущей неделе. Уже третий месяц подряд кредитование по программе устойчиво превышает 10 тысяч кредитов, в ноябре при сохранении текущей динамики можно ожидать выхода на прогнозируемый уровень в 12 тысяч кредитов в месяц, сообщает ДОМ.РФ.