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Battlefield 2042 получила высокие оценки от критиков

Текст:   Богдан Бобров
11.11.2021,  
17:18
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

Завтра, 12 ноября, состоится первый этап запуска сетевого шутера Battlefield 2042.

Но первые обзоры критиков уже размещены в Сети, и они пока сдержано высокие.

Так, на сайте-агрегаторе Metacritic у новой "Батлы" на момент написания этой заметки средний балл равен 81.

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На другой площадке - Opencritic - этот параметр равен 73.

В основном журналисты хвалят режим Portal, в котором можно комбинировать контент из предыдущих игр серии, а ругают обновленную систему "Специалистов", пришедшую на замену традиционных "Классов".

Общедоступный релиз Battlefield 2042 состоится уже 19 ноября.

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