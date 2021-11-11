Battlefield 2042 получила высокие оценки от критиков

Фото: EA
Завтра, 12 ноября, состоится первый этап запуска сетевого шутера Battlefield 2042.
Но первые обзоры критиков уже размещены в Сети, и они пока сдержано высокие.
Так, на сайте-агрегаторе Metacritic у новой "Батлы" на момент написания этой заметки средний балл равен 81.
На другой площадке - Opencritic - этот параметр равен 73.
В основном журналисты хвалят режим Portal, в котором можно комбинировать контент из предыдущих игр серии, а ругают обновленную систему "Специалистов", пришедшую на замену традиционных "Классов".
Общедоступный релиз Battlefield 2042 состоится уже 19 ноября.