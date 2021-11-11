Новости

NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение 12:08
Coca-Cola подала жалобу на производителя "Напитков из Черноголовки" 12:05
Оперштаб: В Москве выявлено 6 240 новых случаев COVID-19 12:01
МИД РФ: Риски столкновений в Черном море возрастают 11:46
Цена экспорта газа в дальнее зарубежье превысила 310 долларов 11:42
МИД Польши: Варшава не пропустит мигрантов через границу 11:41
МИД РФ рассказал о стремлении Евросоюза "хвататься за санкционную дубину" 11:27
В Пакистане продолжают зарабатывать на советском ТТ 11:21
От COVID умер автор "Заколдованной" с Джоди Фостер Майкл Лафлин 11:20
На Украине впервые запретили фильм с Владимиром Зеленским 11:02
Скорость получения госуслуг к 2024 году вырастет в 10 раз 10:56
Стоимость акций "Аэрофлота" упала из-за возможных санкций ЕС 10:56
Двух фигурантов дела о гибели людей в отеле "Карамель" осудили на два года 10:54
Названа причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае 10:43
Лучшие российские самбисты поборются за медали чемпионата мира 10:42
Российский парк бронетехники назвали одним из крупнейших в мире 10:32
Более 28 млн квадратных метров асфальтового покрытия заменили в Москве 10:31
Для российских РСЗО создали управляемый дальнобойный снаряд 10:08
Социологи обеспокоены количеством одиноких людей в Норвегии 09:49
У жителя Хабаровского края изъяли 220 килограммов конопли 09:47
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае 09:46
Мурашко: Каждый второй пожилой гражданин подвержен риску без вакцинации 09:38
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины 09:34
В Госдуме в начале недели ожидают запрос о лишении Рашкина неприкосновенности 09:29
Попавшая в ДТП актриса Елена Сафонова находится в тяжелом состоянии 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
11.11.2021 12:05
Рубрика: Экономика

Coca-Cola подала жалобу на производителя "Напитков из Черноголовки"

Текст: Василий Кошкин

Компания Coca-Cola подала жалобу в палату по патентным спорам Роспатента против российского производителя "Аквалайф" (выпускает, в частности, газировку под брендом "Напитки из Черноголовки"). Причиной стало использование российской компанией названия Fantola, сообщает "Коммерсант".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Роспатент разъяснил порядок употребления терминов "коньяк" и "шампанское"

Coca-Cola считает, что название напитка, зарегистрированное в России в 2019 году, похоже на Fanta до степени смешения. Товарный знак Fanta, в свою очередь, охраняется законом с 1966 года, отметили в Coca-Cola.

Адвокат Роман Пархоменко пояснил, что в случае победы Coca-Cola в споре, "Аквалайф" лишится возможности выпускать свой напиток. В случае неисполнения решения Coca-Cola может потребовать компенсацию в двукратном размере от объемов продаж.

Патентные споры в России - не редкость. Из последних громких дел подобного рода можно выделить решение Арбитражного суда Москвы о запрете на продажу в России 61 модели смартфонов Samsung. Причиной стал иск швейцарской компании Sqwin SA к корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани".

Причиной спора стал сервис Samsung Pay - швейцарская компания посчитала, что продукт Samsung нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минэкономразвития Роспатент

Главное сегодня

Сенатор назвал ответную меру на возможные санкции против "Аэрофлота"
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины
Электрический купол для защиты от дронов разработали в России
Минстрой протестирует электронную очередь на жилье
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью