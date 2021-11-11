Coca-Cola подала жалобу на производителя "Напитков из Черноголовки"

Компания Coca-Cola подала жалобу в палату по патентным спорам Роспатента против российского производителя "Аквалайф" (выпускает, в частности, газировку под брендом "Напитки из Черноголовки"). Причиной стало использование российской компанией названия Fantola, сообщает "Коммерсант".

Coca-Cola считает, что название напитка, зарегистрированное в России в 2019 году, похоже на Fanta до степени смешения. Товарный знак Fanta, в свою очередь, охраняется законом с 1966 года, отметили в Coca-Cola.

Адвокат Роман Пархоменко пояснил, что в случае победы Coca-Cola в споре, "Аквалайф" лишится возможности выпускать свой напиток. В случае неисполнения решения Coca-Cola может потребовать компенсацию в двукратном размере от объемов продаж.

Патентные споры в России - не редкость. Из последних громких дел подобного рода можно выделить решение Арбитражного суда Москвы о запрете на продажу в России 61 модели смартфонов Samsung. Причиной стал иск швейцарской компании Sqwin SA к корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани".

Причиной спора стал сервис Samsung Pay - швейцарская компания посчитала, что продукт Samsung нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.