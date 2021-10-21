Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное

Суть дела

Иск к Samsung подала швейцарская Sqwin SA, которая потребовала запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay.

Швейцарская компания посчитала, что продукт Samsung нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.

В июле первая инстанция Арбитражного суда Москвы запретила ответчикам использовать продукцию, включающую Samsung Рау. Среди прочего под запретом оказался ввоз гаджетов в Россию.

Уже в августе сам истец подал в арбитраж ходатайство, в котором заявил, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования, и потребовал привлечь к процессу третьих лиц.

Какие телефоны попали под запрет

Всего в списке 61 модель. Так, под запрет попали:

- Galaxy Z Flip; Galaxy Fold; Galaxy Z Fold 2;

- Galaxy S21; Galaxy S21+; Galaxy S21 Ultra 5G; Galaxy S20 FE; Galaxy S20; Galaxy S20+; Galaxy S20 Ultra; Galaxy S10e; Galaxy S10; Galaxy S10+; Galaxy S10 Lite; Galaxy S9; Galaxy S9+; Galaxy S8; Galaxy S8+; Galaxy S7 edge; Galaxy S7; Galaxy S6 Edge+; Galaxy S6; Galaxy S6 Edge;

- Galaxy Note20; Galaxy Note20 Ultra; Galaxy Note 10; Galaxy Note 10+; Galaxy Note 10 Lite; Galaxy Note9; Galaxy Note8; Galaxy Note5;

- Galaxy A72; Galaxy A52; Galaxy A32; Galaxy A41; Galaxy A71; Galaxy A51; Galaxy A80; Galaxy A 70; Galaxy A50 (128 Гб); Galaxy A40; Galaxy A31;Galaxy A30s; Galaxy A30; Galaxy A50 (64 Г6); Galaxy A20; Galaxy A9 (2018); Galaxy A7 (2018); Galaxy A8; Galaxy A8+; Galaxy A6; Galaxy A6+; Galaxy A7 (2017); Galaxy A5 (2017); Galaxy A3 (2017); Galaxy A7 (2016); Galaxy A5 (2016);

- Galaxy J6+; Galaxy J4+; Galaxy J7 (2017); Galaxy J5 (2017).

Реакция Samsung

В пресс-службе Samsung "Российской газете" заявили, что обжалуют решение Арбитражного суда Москвы.

"В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании. Samsung не планирует изменений в операционной деятельности", - заявили в компании.

Исчезнут ли смартфоны Samsung из продажи в России

Говорить об остановке продаж смартфонов Samsung в России пока рано, считают опрошенные "РГ" эксперты.

"На данный момент преждевременно делать какие-либо выводы, решение не вступило в законную силу. Смартфоны Samsung пользуются высокой популярностью среди наших клиентов и стабильно входят в ТОП-3 продаж", - рассказал вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

В свою очередь, источник в ретейле отметил, что в список вошли далеко не все модели смартфонов Samsung, а только те, в которых есть Samsung Pay.

Видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) также не верит в уход популярных смартфонов Samsung с российского рынка.

"Я думаю, что компания будет обжаловать решение и в итоге как-то это решит: либо в итоге победят в суде, либо заплатят, либо купят эту компанию (Sqwin SA. - "РГ"). Вариантов много, я думаю, что в итоге все будет хорошо. Но прецедент крайне интересный: почему дело дошло до суда, очень любопытно". - отмечает блогер.

Сам спор между Sqwin SA и Samsung Петухов назвал "нормальными патентными движениями". "Samsung не первый и не последний. Для нашего рынка это немножко в новинку. Подобные вещи происходят с большими компаниями постоянно", - пояснил блогер.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что у Samsung есть возможность подать апелляцию. "Если ничего не будет сделано, то, скорее всего, на мой взгляд, смартфоны исчезнут с прилавков. Часть из этих смартфонов уже не продается, поскольку в списке есть смартфоны, которые на рынке с 2017 года. Если Samsung не удастся обжаловать решение в российском суде, он может подать апелляцию в международный суд. Но исходя из этого патента, его автор может подать ходатайство и в другие страны", - заявил эксперт.