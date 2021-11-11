Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отправился к МКС

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9. Пуск был был произведен в 21:04 по местному времени (в 5:04 утра по московскому).

Crew Dragon доставит на Международную космическую станцию четырех астронавтов. Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер будут находиться на МКС почти шесть месяцев.

Напомним, что 9 ноября за Землю вернулись американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ, находившиеся на орбите с апреля этого года.