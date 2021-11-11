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Disney отложила премьеры сериалов по франшизам Marvel и Star Wars

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    11.11.2021, 14:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers
Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers

Еще один инфоповод в копилку грустных новостей о переносах.

Фото: kinopoisk.ru
Галь Гадот призналась, что украла Бэтаранг Бэтмена со съемок фильма

Как пишет Decider, Disney перенесла премьеру сериала "Мисс Марвел" на четвертый квартал 2022 года. Изначально планировалось, что шоу про первую мусульманскую супергероиню доберется до стриминга в конце 2021-го.

В этот же временной период должен стартовать сериал "Андор" - спин-офф спин-оффа "Звездных войн" про Кассиана Андора, дебютировавшего в фантастической саге в "Изгое-один". Ранее его датой релиза указывался просто 2022 год.

До этого сообщалось, что студия отодвинула на более поздние даты массу своих проектов, среди которых много кинокартин MCU и новый фильм про "Индиану Джонса".

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