Disney отложила премьеры сериалов по франшизам Marvel и Star Wars

Еще один инфоповод в копилку грустных новостей о переносах.

Как пишет Decider, Disney перенесла премьеру сериала "Мисс Марвел" на четвертый квартал 2022 года. Изначально планировалось, что шоу про первую мусульманскую супергероиню доберется до стриминга в конце 2021-го.

В этот же временной период должен стартовать сериал "Андор" - спин-офф спин-оффа "Звездных войн" про Кассиана Андора, дебютировавшего в фантастической саге в "Изгое-один". Ранее его датой релиза указывался просто 2022 год.

До этого сообщалось, что студия отодвинула на более поздние даты массу своих проектов, среди которых много кинокартин MCU и новый фильм про "Индиану Джонса".