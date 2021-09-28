Завершены съемки сериала "Андор" по "Звездным войнам"

Съёмки материала для 12 эпизодов сериала "Андор", спин-оффа фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории", закончены, сообщил исполнитель главной роли Диего Луна.

"Мы готовимся показать результат зрителям", - сказал Диего, отметив, что многого сказать не может, но признавшись: роль потребовала от него настоящего преображения. Слова актёра передаёт Digital Spy.

Выход сериала запланирован на 2022 год. Он расскажет о разведчике Кассиане Андоре, который боролся с Империей на по время формирования Сопротивления. Он и Джин Эрсо погибли во время операции по краже планов Звезды смерти.

В сериале также снимаются Адриа Архона ("Призрачная шестерка", "Благие знамения") и Стеллан Скарсгорд ("Дюна", "Чернобыль").

Шоураннером шоу стал Тони Гилрой, который был соавтором сценарий фильме, а первые три эпизода режиссирует Тоби Хайнс ("Черной зеркало", "Доктор Кто").

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