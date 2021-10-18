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Disney перенес премьеры "Индианы Джонс 5" и фильмов Marvel

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    18.10.2021, 19:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Скверная история с переносами премьер потенциальных блокбастеров, который год портящая кровь зрителям, пошла на новый круг.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Издание Deadline приводит воистину скорбный перечень ожидаемых картин, которых нам теперь придется ждать и ждать. В него входят:

Второй "Доктор Стрэндж" от Сэма Рэйми уезжает с 25 марта 2022-го на 6 мая, четвертый "Тор" Тайки Вайтити - на 8 июля, а сиквел "Черной пантеры" - на 11 ноября.

"Марвелы" Нии Да Косты смещаются, соответственно, с 11 ноября 2022-го на 17 февраля 2023-го, а новые "Человек-муравей и Оса" - с февраля на конец июля 2023-го.

Фото: КиноПоиск
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При этом еще один безымянный проект Marvel сдвигается с 10 ноября 2023-го на 3 ноября, тогда как другая не имеющая названия лента, ранее заявленная на 20 октября 2023-го, из прокатного графика убрана вообще.

То есть, перенесена вся т.н. Четвертая фаза Кинематографической вселенной Marvel.

Ну и, наконец, наиболее душеразирающее: как передает ScreenRant, пятый "Индиана Джонс" с 79-летним Харрисоном Фордом с июля 2022-го отбыл сразу почти на год вперед - на 30 июня 2023-го.

Причем, как мы прекрасно понимаем, сроки эти еще далеко не окончательны.

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