Додон назвал два способа погашения долга Молдавии за газ

Экс-президент Молдавии Игорь Додон озвучил способы погашения долга страны за газ. По его словам, это можно сделать лишь двумя путями - из бюджета Молдавии либо роста тарифа, сообщает РИА "Новости".

"Есть исторические долги - около 700 миллионов долларов, эти деньги можно вернуть двумя путями: либо правительство переведет деньги "Молдовагаза" за счет внутренних или внешних ресурсов, либо долги будут включены в тариф", - заявил Додон.

При этом, по его словам, Молдавию ждет экономические потрясение, если правительство страны не найдет средства для компенсации роста тарифов для потребителей. Додон уверен, что другая молдавская власть точно смогла бы договориться с Россией и не допустить повышения закупочных цен на газ.

"При другой власти это было реально. Почему? Например, странах ЕвраЗЭС цена ниже 200 долларов. У стран, которые находятся в дружественных отношениях с РФ - Венгрии, Сербии - газ дешевле", - подчеркнул Додон.

Ранее о том, что Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.