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10.11.2021 13:57
Рубрика: Экономика

Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ

Текст: Алексей Рыбин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Молдавии может не хватить средств для того, чтобы рассчитаться с долгами за газ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главы слова "Молдовагаза" Вадима Чебана.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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При этом план реструктуризации долга с "Газпромом" еще не согласован. По словам Чебана, это планируется сделать после аудита "Молдовагаза".

"После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с "Газпромом". У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить" , - сказал Вадим Чебан.

Проведение аудита организации в 2022 году стало обязательным условием со стороны "Газпрома" при заключении нового контракта на поставку газа. Договор был подписан 29 октября. Поставки по новому контракту начались уже 1 ноября.

Также Вадим Чебан выразил надежду, что "Газпром" снизит цену на топливо до 430 долларов за тысячу кубометров. По новому контракту Молдавия платит за газ по 450 долларов.

Ранее Молдавия заявила о том, что погасила часть долга за топливо перед Россией, накопленный в сентябре нынешнего года.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Молдавия Компании Нефть и газ Газпром

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