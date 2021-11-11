Экономист дал совет, как сохранить и увеличить сбережения в рублях

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский дал россиянам совет, как сохранить и увеличить сбережения в рублях. По его словам, можно использовать не только облигации и депозиты, но и инвестиции, сообщает агентство "Прайм".

"С учетом раскручиваемого маховика инфляции реальная процентная ставка по банковским депозитам близка к нулю. Доходность по облигациям не сильно отличается от доходности по банковским депозитам, однако при благоприятной рыночной конъюнктуре к купонному доходу можно добавить доход от переоценки ценных бумаг, то есть разницы между ценами покупки и продажи", - отметил финансист.

Если же вопрос стоит о повышении доходности, то, по мнению специалиста, есть смысл перенести акцент на инвестиции в долевые инструменты. Так, смешанные фонды облигаций и акций могут принести инвестору до 15%-20% годовых. Хотя при этом есть риск обесценения инвестированных сумм.

Эксперт предостерегает от покупки недвижимости и золота.

"Инвестиции в недвижимость сейчас имеют весьма неопределенную перспективу доходности в связи с наметившейся тенденцией падения цен - прежде всего, на студии и "однушки", значительная доля которых ранее приобреталась в инвестиционных целях", - считает Александр Казанский.

Что касается золота, то, по словам Казанского, его стоимость за последний год упала уже на 3,5%.

Ранее советы по инвестициям для умножения сбережений дал глава Росбанка Илья Поляков - по его мнению, для достижения этой цели необходимо применять диверсифицированный подход.