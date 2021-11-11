Генри Кавилл рассказал, кого он хотел бы сыграть во вселенной Marvel

Супермен, Ведьмак, чуть-чуть Шерлок Холмс и будущий Горец Генри Кавилл в большом интервью The Hollywood Reporter поразмышлял, кого бы он хотел сыграть в киновселенной Marvel.

Перед этим он уточнил, что никто из уже "занятых" персонажей его не интересует. А выбор его оказался вполне очевидным.

"У меня есть интернет, и я видел различные слухи о Капитане Британии, и было бы очень весело сделать крутую и модернизированную версию этого героя. Вроде того, как они перезапустили образ Капитана Америки. В этом есть что-то забавное, а мне очень нравится быть британцем", - сказал Генри.

Вдвойне забавнее эта ситуация становится из-за того, что "крутую и модернизированную версию" Капитана Британии студия Marvel уже представила в мультсериале "Что, если…?"

Пусть ее там и называют не иначе, как Капитан Картер, зато прочат будущее участие в крупных проектах MCU в исполнении актрисы Хейли Этвелл.

Возможно, Кавилл просто пока не настолько разбирается в хитросплетениях кинокомиксов Marvel, поэтому и "позарился" на уже "занятую" позицию.

В любом случае без работы он пока не останется, а в ближайшее время - 17 декабря - с ним в главной роли выйдет второй сезон "Ведьмака".