Hyundai обновила "лицо" Creta в стиле Tucson

В Индонезии представлена первая модель производства первого в Юго-Восточной Азии завода Hyundai - рестайлинговый кроссовер Creta второго поколения.

Новинка отличается от российского и глобального вариантов Hyundai Creta второго поколения оформлением передней части, которая получила безрамочную решётку радиатора и вертикальные фары. Получился коктейль из нового Tucson и Palisade.

Список опций индонезийской "Креты" уникален тем, что кроссовер оснащён виртуальной приборной панелью 10.25 дюйма, которая предлагается для трёхрядной версии кроссовера в Индии. Мультимедиа стандартная - с тачскрином 8 дюймов. Из дорогих опций: электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold, вентиляция передних сидений, перчаточный ящик с охлаждением, крыша с люком, интерьерная подсветка, комплекс ассистентов Hyundai SmartSense с адаптивным круизом, автоторможением, функцией слежения за мёртвыми зонами.

Выбора двигателей нет: Creta предложена со 115-сильным атмосферным двигателем 1.5 литра, в пару которому можно выбрать 6-ступенчатую МКП или вариатор. Привод - передний.

Цены на новинку начинаются от 279 млн индонезийских рупий (1.39 млн рублей), топовая версия обойдётся в 397.5 млн рупий (1.98 млн рублей). Продажи должны начаться в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба Hyundai.