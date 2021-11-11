Илон Маск продал акции Tesla на сумму более 1,1 миллиарда долларов

Основатель компании Tesla Илон Маск на этой неделе продал часть своих акций. Поводом для таких действий могли стать обвинения в неуплате налогов, предположило агентство Bloomberg.

В минувшие выходные бизнесмен спросил подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать свою долю, достигающую 10 процентов. Более половины участников голосования (57,9 процента) высказались за продажу акций. Телеканал CNBC подсчитал, что бизнесмен продал почти 1000 акций на сумму более 1,1 миллиарда долларов. Но у него осталось еще 170 миллионов.

Напомним, ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь в начале этой недели. А 9 ноября на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16 процентов, после чего доход Маска сократился почти на 50 миллиардов долларов.