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11.11.2021 17:15
Рубрика: Общество

Инфекционист оценил планы ввести QR-коды на транспорте и в общепите

Текст: Ирина Невинная
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Введение QR-кодов в России с медицинской точки зрения совершенно оправдано. Об этом "Российской газете" заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков в кулуарах конференции Futuremed, где обсуждались проблемы пандемии COVID-19 и ситуации с распространением коронавируса в нашей стране.

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"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация остается тяжелой. В стране не только продолжается рост заболеваемости, но и увеличивается количество случаев тяжелого течения ковид, сохраняется высокая летальность. Причем, как правило, умирают невакцинированные, - пояснил Поздняков. - Поэтому в нынешних условиях введение обязательного контроля за наличием QR-кодов на транспорте и в общественных местах, то есть там, где собирается много людей - это не ограничение в правах кого-либо, и это не индульгенция для привитых, что им якобы все можно. Сегодня это реальный способ оградить невакцинированных от потенциально небезопасного для них общения и снизить для этих незащищенных людей риски заражения. Все просто: если у тебя нет QR-кода - не надо сейчас приходить туда, где полно людей. А если ты не готов ограничивать себя в передвижениях и контактах - будь добр, позаботиться о своей защищенности и защищенности тех, кто рядом. Вакцинируйся и получай QR-код. Да, вакцинация не дает гарантии не заразиться коронавирусной инфекцией, но она реально защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти".

Эксперт отметил, что к этой мере уже давно пришли большинство развитых стран - Израиль, практически все страны Европы, Великобритания и другие. "И никакие демократические принципы и свободы не остановили правительства этих стран, поскольку речь идет о спасении жизней их граждан", - добавил Поздняков.

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