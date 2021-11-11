В России готовят законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах

В России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - сообщили в оперштабе (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тема введения QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте не обсуждается. По словам представителя Кремля, этот вопрос находится в компетенции правительственного штаба.

Песков также отметил, что полностью отменить антикоронавирусные ограничения можно будет только по окончании пандемии.

В четверг в России было выявлено 40,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии такой диагноз был поставлен 8,95 млн россиян.