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11.11.2021 13:00
Рубрика: Власть

Песков назвал условие отмены ограничений и QR-кодов

Текст: Кира Латухина
Полностью отменить антикоронавирусные ограничения можно будет только по окончании пандемии. Пока что она продолжается и это серьезная угроза, которая требует серьезных мер, но на федеральном уровне они сейчас не планируются. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сославшись на утверждение вице-премьера Татьяны Голиковой, что за месяц надо привить и ревакцинировать 30 млн человек, журналисты поинтересовались, можно ли тогда будет отменить коды и ограничения.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Полная отмена ограничений и QR-кодов как таковых определенно может последовать после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный иммунный порог - это не константа", - пояснил Песков. "За счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", - добавил он.

"А до тех пор, пока пандемия идет, резкие скачки в некоторых европейских странах на этой неделе происходят - это, действительно, повод для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит", - продолжил пресс-секретарь президента. - Пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер".

На вопрос о том, что будет, если за месяц такого масштаба вакцинации достичь не удастся, Песков ответил: "Будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших, госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции, и будут дополнительные меры". Говоря о том, какие именно меры, он пояснил: "В зависимости от целесообразности и ситуации каждый регион их будет принимать". На федеральном уровне сейчас дополнительных мер не планируется, "но ситуация же развивается не самым благоприятным образом", добавил пресс-секретарь президента.

Песков также пояснил, отвечая на соответствующий вопрос, что 10 ноября на закрытой части совещания с правительством не обсуждалась тема возможного введения QR-кодов на транспорте на уровне всей страны.

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