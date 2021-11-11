Какие автомобили чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД

Опытный инспектор ГИБДД в большом потоке машин способен выделить и остановить потенциального нарушителя или владельца неисправной машины. Существует ряд признаков, по которым транспортное средство может привлечь к себе внимание и стать причиной проверки документов.

В последнее время инспекторы стали все чащи останавливать тюнингованные автомобили, пишет aif.ru. Это связано с тем, что различные усовершенствования теперь требуют дополнительных согласований. Нештатный фаркоп или багажник на крыше обязательно должен иметь сертификат и пометку в ПТС. Если документов нет, то водитель получит предписание оформить официально или устранить переделки в течение десяти дней. В противном случае регистрацию машины могут приостановить.

Не только тюнинг, но и очевидные неисправности могут стать причиной для остановки. Например, грохочущий глушитель в сочетании с темным дымом из трубы: неисправность двигателя является поводом для запрета эксплуатации транспортного средства. То же самое с сильным паром из-под днища или моторного отсека: это может говорить о проблемах с системой охлаждения. Остановят инспекторы и автомобиль, который едет без включенных фар, со спущенным колесом, имеет помятый кузов.

Основанием для запрета эксплуатации транспортного средства являются заметные трещины на ветровом стекле. Инспектор может дополнительно проверить водителя на предмет ДТП с участием пешеходов. Если их не было, то движение можно будет продолжить. Но в течение 10 дней стекло нужно будет поменять.

Привлечь внимание инспектора может и тонировка. Автомобили с черными стеклами могут проверять на предмет накопленных штрафов, ДТП, перевозки незаконных веществ и предметов. Чаще всего от автовладельца потребуют снять черную тонировку прямо на месте, поскольку она мешает обзору со стороны водителя.

Проблемы с номерами обязательно заставят инспектора отреагировать. Нечитаемый знак не распознают камеры дорожного наблюдения, поэтому если за водителем не числится никаких нарушений, то его просто попросят почистить грязь на табличке.

Если кузов автомобиля чистый, а номера при этом сильно грязные, то у инспекторов будет повод заподозрить водителя в том, что он специально сделал их нечитаемыми. Есть риск лишиться прав. Плохо закрепленные номера - еще один повод для остановки.

Регистрационные номера других стран тоже могут быть поводом для проверки. А еще - транзитный транспорт, который идет сразу через несколько регионов. Инспекторы полагают, что такие машины с большей долей вероятности могут перевозить запрещенные вещества или товары.

Ну и главное, что привлечет внимание любого инспектора ГИБДД - это манера вождения. Если при виде патруля водитель начинает метаться, перестраиваться, пытаться спрятаться за большими грузовиками, то сотрудники полиции обязательно это заметят и остановят. Если машина несется с громко включенной музыкой, водителя также попросят остановится. Чаще всего такие участники дорожного движения накапливают немало неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима.