Постановление главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 11 ноября 2021 года № 16 "О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю Потемкина М. А., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Краснодарском крае, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции оценивается как неблагополучная.

На 11 ноября 2021 года зарегистрировано 84907 случаев COVID-19, показатель составил 1496,0 на 100 тысяч населения.

В течение последних двух недель количество ежедневно регистрируемых случаев заболеваний COVID-19 увеличилось с 4,8 (25.10.2021) до 5,3 (11.11.2021) на 100 тысяч населения. За последние две недели прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 16,7%.

В возрастной структуре среди заболевших COVID-19 наибольший удельный вес составляют лица пенсионного возраста - 28,5%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10. Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1 .Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

- лица в возрасте 60 лет и старше;

- работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления:

2.1. в срок до 13.12.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 13.01.2022 вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников.

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Администрации Краснодарского края:

4.1. принять исчерпывающие меры по реализации настоящего постановления и обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о ходе проведения вакцинации по эпидемическим показаниям.

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, дополнительно привлекаемых медицинских работников для выполнения требований пункта 1 настоящего постановления.

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю (Гречаная Т.В.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

М.А.Потемкина







