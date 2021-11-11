Кубань вводит обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. В четверг в региональном оперативном штабе сообщили, что такое решение приняло краевое управление Роспотребнадзора.

Соответствующее постановление "О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемиологическим показания" подписала 11 ноября главный санитарный врач по Краснодарскому краю Мария Потемкина.

В нем, в частности, отмечается, что в течение последних двух недель количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 увеличилось с 4,8 до 5,3 на 100 тысяч населения. А за последние две недели прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 16,7 процента.

По данным минздрава Кубани, по состоянию на 11 ноября в Краснодарском крае зарегистрировали 339 инфицированных коронавирусом. 49 человек скончались. COVID-19 обнаружили у 224 женщин и 115 мужчин. 48 пациентов - несовершеннолетние.