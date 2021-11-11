Лава на канарском острове Пальма покрыла уже более тысячи гектаров

Территория вокруг вулкана покрыта пеплом настолько толстым слоем, что дороги стали непроходимыми. И теперь для того, чтобы фермеры могли добраться до своих банановых плантаций (выращивание этих плодов является одним из основных видов деятельности на Канарах, которые являются главным поставщиком бананов в Европе), им приходится пользоваться морским путем. Помощь в транспортировке им оказывают даже ВМС Испании.

Бананы помогут и в ликвидации последствий извержения. Одна из местных компаний решила отдать всю выручку от продажи этих плодов в течение нескольких дней пострадавшему населению. Впрочем, помощь оказывают и другие испанские регионы. Власти Андалусии решили провести серию концертов, чтобы собрать средства на восстановление районов, затронутых извержением.

Тем временем остров Пальма столкнулся с другой серьезной проблемой, здесь почти не осталось туристов. Гостиницы заполнены только на 10-15%. В первые недели после начала извержения отели заселили многочисленные ученые-вулканологи и журналисты, но за два месяца интерес к событиям на острове спал, и теперь отельеры не знают, как им спасти свой бизнес.

Как они обращают внимание, 90% населения острова продолжают нормальную жизнь, но страх перед вулканом вынудил туристов отказаться от отдыха на Пальме. И теперь владельцы гостиниц опасаются, что падение их доходов составит 80% от обычного уровня. После всех ограничений, которые вводились в пандемию коронавируса, это может уничтожить туристический сектор.