Лавров: Францию ждет серьезный разговор с Россией по ситуации на Украине

На предстоящей 12 ноября в Париже встрече глав МИД и Минобороны России и Франции сторонам предстоит серьезный разговор по украинской тематике. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве", - цитирует ТАСС слова Лаврова.

Министр уточнил, что имел в виду режим президента Украины Владимира Зеленского, который подрывает Минские договоренности "при молчаливом попустительстве" Франции и Германии.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские и немецкие власти должны призвать украинскую сторону выполнять Минские соглашения, а не заниматься милитаризацией черноморского региона. По словам Захаровой, сегодня власти Украины создают видимость работы в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.