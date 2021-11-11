Мясников : Коронавирус пришел к нам навсегда

Новый коронавирус пришел в человеческую популяцию навсегда. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, скорее всего, будет происходить 1-2 раза в год. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников.

По его мнению, со временем коронавирусная инфекция пополнит ряды обычных ОРЗ. "Посмотрите на "испанку", H1N1. Когда-то этот грипп убил более 100 млн человек, а сегодня это рутинная инфекция. Кстати, все сегодняшние вакцины от гриппа обязательно содержат компонент для H1N1", - отметил врач.

В то же время Мясников считает, что новый коронавирус абсолютно не предсказуем и еще может принести сюрпризы.

Пока же среди загадок коронавируса можно выделить, например, то, что ученые до сих пор не знают точного уровня антител, который можно считать защитным. "Мы не знаем, что важнее - антитела или клетки памяти, хотя одно не работает без другого. Мы видим, что люди с антителами болеют, а, допустим, вакцинированные без антител - нет!" - отметил Мясников.

В то же время заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала "Российской газете", что, когда распространяется преимущественно один возбудитель, который имеет большую способность к распространению, то те люди, которые по каким-то причинам имеют на данный момент высокую чувствительность, конечно, будут в первую очередь заражаться именно преобладающим вирусом.

"Возможно заражение одновременно или в течение одного-двух дней, пока идет инкубационный период, допустим, гриппом и другими вирусами. Мы видим, что когда сочетанная этиология, то, как правило, наступает гораздо более тяжелое течение болезни и, конечно, тут надо ориентироваться на то, чтобы соблюдать абсолютно все меры защиты и неспецифической профилактики, помимо вакцинации, чтобы не подхватить другие вирусы", - объяснила эксперт.