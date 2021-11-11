Новости

ПФР назвал условие для повышения фиксированной выплаты пенсионерам в два раза 21:11
Мясников : Коронавирус пришел к нам навсегда 20:59
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского 20:45
В Москве арестован выстреливший в голову своему оппоненту водитель 20:22
Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума 20:19
УЕФА отклонил просьбу "Галатасарая" о переигровке матча против "Локомотивом" 20:17
Саакашвили решил прекратить голодовку 19:42
Премьер Саксонии заявил о важности диалога с Россией 19:29
Земан принял отставку правительства Чехии 19:22
Минцифры: Портал госуслуг вторые сутки под беспрецедентной кибератакой 19:01
Президенты России и Аргентины обсудили борьбу с коронавирусом 18:55
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с киприотами 18:53
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах 18:43
Брат Нурмагомедова прокомментировал новость о своем задержании 18:36
Задержанного педофила проверят на причастность к аналогичным преступлениям 18:28
"Одноклассникам" грозит до 8 млн рублей штрафа за запрещенный контент 18:07
В Чечне предложили не называть национальности подозреваемых в СМИ 18:05
За наезд на полицейского задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова 18:03
Booking.com разрешит отелям снизить цены на своих сайтах 17:59
В Латвии утвердили запрет георгиевских ленточек 17:53
Серебренников погасил иск на 129 млн рублей по делу "Седьмой студии" 17:46
ОПЕК ждет в 2022 году спроса на нефть выше допандемийного уровня 17:39
Россияне вложили в ПИФы 900 млрд рублей в третьем квартале 17:36
В Минпромторге назвали возможную скидку на электромобили по льготным автокредитам 17:32
ФАС создала реестр производителей стройматериалов для контроля за их ценами 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
11.11.2021 20:59
Рубрика: Общество

Мясников : Коронавирус пришел к нам навсегда

Текст: Ольга Игнатова

Новый коронавирус пришел в человеческую популяцию навсегда. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, скорее всего, будет происходить 1-2 раза в год. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников.

Фото: iStock
Названа еще одна болезнь, маскирующаяся под коронавирус и простуду

По его мнению, со временем коронавирусная инфекция пополнит ряды обычных ОРЗ. "Посмотрите на "испанку", H1N1. Когда-то этот грипп убил более 100 млн человек, а сегодня это рутинная инфекция. Кстати, все сегодняшние вакцины от гриппа обязательно содержат компонент для H1N1", - отметил врач.

В то же время Мясников считает, что новый коронавирус абсолютно не предсказуем и еще может принести сюрпризы.

Пока же среди загадок коронавируса можно выделить, например, то, что ученые до сих пор не знают точного уровня антител, который можно считать защитным. "Мы не знаем, что важнее - антитела или клетки памяти, хотя одно не работает без другого. Мы видим, что люди с антителами болеют, а, допустим, вакцинированные без антител - нет!" - отметил Мясников.

В то же время заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала "Российской газете", что, когда распространяется преимущественно один возбудитель, который имеет большую способность к распространению, то те люди, которые по каким-то причинам имеют на данный момент высокую чувствительность, конечно, будут в первую очередь заражаться именно преобладающим вирусом.

"Возможно заражение одновременно или в течение одного-двух дней, пока идет инкубационный период, допустим, гриппом и другими вирусами. Мы видим, что когда сочетанная этиология, то, как правило, наступает гораздо более тяжелое течение болезни и, конечно, тут надо ориентироваться на то, чтобы соблюдать абсолютно все меры защиты и неспецифической профилактики, помимо вакцинации, чтобы не подхватить другие вирусы", - объяснила эксперт.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин согласился "поспорить" в доме Достоевского
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского
В проекте КоАП предусмотрен штраф за неоднократный отказ остановить машину
Самолеты МС-21-310 и AURUS бизнес-джет прилетели на Dubai Airshow 2021
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать