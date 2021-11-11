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11.11.2021 12:47
Рубрика: В мире

МИД Франции: Россия не причастна к ситуации на польско-белорусской границе

Текст: Юрий Когалов

Нет никаких признаков того, что Россия причастна к возникновению миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом в интервью телеканалу BFM TV заявил госсекретарь по делам Европы МИД Франции Клеман Бон.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
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"Что касается России, у нас нет данных, которые указывают на ее причастность к этой ситуации", - отметил французский дипломат. В то же время он выразил уверенность, что Москва способна помочь в разрешении кризиса и остановить поток мигрантов. По словам Бона, РФ может повлиять на Беларусь, поскольку между двумя странами установлены близкие отношения.

При этом французский политик заявил, что часть вины лежит на турецкой авиакомпании Turkish Airlines, которая занимается перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока. Однако вводить санкции в ее отношении в Европе пока не собираются. Планируется лишь добиться снижения частоты рейсов или их отмены.

Что касается судьбы беженцев, которые скопились на границах Польши, Литвы и Латвии, то части из них ЕС может дать убежище. "Мы примем определенных мужчин и женщин", - заявил Бон, добавив, что распространять эту практику на всех Евросоюз не собирается.

В мире Европа Франция В мире Европа Польша В мире экс-СССР Беларусь

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