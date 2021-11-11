Минцифры: Портал госуслуг вторые сутки под беспрецедентной кибератакой

Портал госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой второй день подряд, в связи с чем служба безопасности портала переведена на усиленный режим работы. Об этом сообщили 11 ноября в Минцифры РФ.

"Первая атака мощностью свыше 680 Гигабит в секунду была зафиксирована 10 ноября 2021 года. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций. Служба информационной безопасности госуслуг переведена на усиленный режим работы", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Как писала ранее "РГ", в 78% случаев целью кибератак является кража ценной информации. Более половины атак совершается для нанесения удара по репутации, а еще в трети случаев цель - деньги. Примерно тот же процент кибератак имеет политические мотивы.

В начале сентября кибератаке подвергся "Яндекс". По данным компании, на тот момент это была крупнейшая DDos-атака в истории Рунета. Минувшим летом хакеры на несколько часов обрушили работу сайта Минобороны РФ, сайты госорганов Крыма, а в феврале этого года - сайт Росгвардии. Чаще всего источники кибератак находились за рубежом.