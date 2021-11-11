Минобороны: Учения США в Черном море создают угрозу региональной безопасности

Внеплановые учения США и их союзников в Черном море вблизи российских границ являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности. Как заявили в Минобороны РФ, проведение данного внепланового учения вблизи наших границ, являются агрессивными действиями США, абсолютно неспровоцированными Россией. Такие маневры создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

В Минобороны подчеркнули, что расценивают военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке.

В Минобороны отметили, что в настоящее время эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney ВМС США продолжают движение в западную часть черноморской акватории. Ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" контролируют действия американских ВМС.

Владимир Путин обеспокоен ситуацией в связи с присутствием кораблей США в Черном море и внимательно следит за этим. Об этом сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также заметил, что осуществляются постоянные оперативные контакты между военными по деконфликтингу.