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На Украине впервые запретили фильм с Владимиром Зеленским

Новости
    11.11.2021, 11:02
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Украинская государственная цензура приобретает всё более причудливые формы. По данным местных СМИ, впервые под запрет на Украине попал фильм с участием нынешнего президента, экс-комика Владимира Зеленского.

Фото: kinopoisk.ru
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Речь идёт о российско-украинской комедии Марюса Вайсберга "Ржевский против Наполеона", где президент Украины сыграл последнего.

Решение объясняется тем, что в одной эпизодических ролей был задействован российский комик Юрий Гальцев, включённый в знаменитый перечень "лиц, угрожающих госбезопасности Украины".

Интересно, что Зеленский не только сыграл Наполеона, но и выступил в качестве сопродюсера вместе с коллегами по студии "95 квартал" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым.

Вместе с Вайсбергом, известным также трилогией "Бабушка лёгкого поведения" и фильмом "Гитлер капут", Зеленский работал над ромкомами "8 новых свиданий" и "8 лучших свиданий".

Недавно стало известно, что в список "угроз национальной безопасности Украины" попал Максим Галкин.

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