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11.11.2021 13:27
Рубрика: Власть

Песков заявил о непричастности России к кризису на границе Беларуси с ЕС

Текст: Кира Латухина
Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Беларуси с Польшей. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные заявления о якобы эфемерной причастности России к происходящему первым сделал премьер Польши", - заметил Песков, напомнив, что накануне уже давал оценку этим словам. "Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Беларуси и Польши", - повторил он.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Вчера, 10 ноября, Владимир Путин говорил по телефону с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, они обсуждали эту ситуацию и продолжат общение. "И Россия, как и другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации", - подчеркнул Песков. Президент находится в постоянном контакте с белорусским коллегой, также заметил он.

"Рост напряженности на этой границе, где с обеих сторон находятся сильно вооруженные люди, я имею в виду военных, это, конечно, предмет самой глубокой обеспокоенности сейчас, наверное, для всех трезвомыслящих людей в Европе", - сказал Песков. "Главное - речь идет о нескольких тысячах абсолютно беззащитных людей, которые требуют, чтобы их пропустили на территорию Евросоюза через Польшу, и им Польша отказывает в этом праве. Люди не понимают этого отказа, зная, что ранее прецеденты были со стороны ЕС, и также эти люди не хотят оставаться на территории Беларуси", - пояснил он.

На замечание, что Польша утверждает, что беженцы не идут через пункты пропуска, а штурмуют границу, Песков заметил: "По всей видимости, этих людей не пускают через пункты пропуска". "Эти вопросы скорее касаются Беларуси и Польши", - заключил он.

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