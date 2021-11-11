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Попавшая в ДТП актриса Елена Сафонова находится в тяжелом состоянии

Новости
    11.11.2021, 09:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

65-летняя советская, российская актриса Елена Всеволодовна Сафонова, попавшая вчера в Москве в ДТП, находится в состоянии средней тяжести. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на медиков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Инцидент произошел в центре столицы, в результате звезда фильма "Зимняя вишня" была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными переломами.

Позже стало известно, что авария произошла по вине 21-летней девушки на BMW, не справившейся с управлением иномаркой. По данным MK.RU - это уроженка Красноярска, победитель локального конкурса красоты.

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