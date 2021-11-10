Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой

Названа предварительная причина ДТП на проспекте Мира в Москве, в которой пострадала актриса из фильмов "Зимняя вишня" и "Очи чёрные" Елена Сафонова.

По словам источника в правоохранительных органах, аварию спровоцировало нарушение водителем машины BMW правил перестроения.

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW попытался совершить перестроение через несколько полос дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, движущимися в попутном и встречном направлениях", - приводит слова источника ТАСС.

В одном из автомобилей, в которые врезался автомобиль BMW, находилась Сафонова. Сообщалось, что у нее сломано несколько ребер и надколенник.

Также, как сообщает московская прокуратура, пострадала 21-летняя предполагаемая виновница происшествия.

Прокуратура ЦАО контролирует ход проверки по факту ДТП.

Летом этого года Сафонову госпитализировали с пневмонией.