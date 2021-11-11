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11.11.2021 17:43
Рубрика: Власть

Путин согласился "поспорить" в доме Достоевского

Текст: Кира Латухина
Президент осмотрел музейный центр "Московский дом Достоевского" и назвал великого классика гениальным мыслителем и патриотом России.

Владимир Путин посетил обновленный дом-музей в сопровождении министра культуры Ольги Любимовой, ознакомился с экспозициями и оставил запись в книге почетных гостей. "Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф. М. Достоевском - гениальном мыслителе и патриоте России", - написал он.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Экскурсоводом президента стала министр культуры. Любимова провела первого гостя отреставрированного дома-музея по залам и рассказала о жизни Достоевского. "Он контракт подписал, не очень удачный, который заставлял его работать быстро", - заметил президент. А Любимова напомнила, что роман "Игрок" писатель создал за 26 дней. И рассказала про вторую жену Достоевского, благодаря которой сохранились многие экспонаты. Путин же вспомнил, как Достоевский играл в рулетку, а потом бросил это занятие. "С рулеткой было покончено", - кивнула министр. "В 1871 году, да?" - заметил президент. "Абсолютно верно", - подтвердила собеседница.

Еще Любимова сообщила, что в музее, на третьем этаже, появился большой лекторий для публичного общения, "чтобы была возможность и встреч, и выступлений". "И для споров", - добавил Путин. "Безусловно", - сказала министр. "Есть о чем поспорить", - улыбнулся президент. "Мы очень ждем, чтобы была возможность в какой-то момент и вас пригласить поспорить", - предложила Любимова. На что глава государства ответил: "Да, с удовольствием".

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